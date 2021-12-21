Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, FIS Başkanı Eliash'la görüştü

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanı Johan Eliasch'la Fransa'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Ali Oto ve beraberindeki heyetin Fransa'daki Courchevel Kayak Merkezi'nde yapılan Kadınlar Dünya Kupası'nın etap yarışını izlediği belirtildi.

Burada Ali Oto ve FIS Başkanı Eliasch arasında yapılan toplantıda, kış sporları ekipmanlarının Türkiye'de üretilme imkanlarıyla FIS Kongresi başta olmak üzere önemli organizasyonların Türkiye'de düzenlenmesine yönelik konuların görüşüldüğü aktarıldı.

Türkiye'nin kış sporlarındaki potansiyel ve imkanlarını yerinde görmesi için Eliasch'ın da Türkiye'ye davet edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Fransa Kayak Federasyonu Başkanı Anne-Chantal Pigelet-Grevy ve Courchevel Kayak Merkezi Başkanı Pascal da Theirsant'dan bilgi alan federasyon heyetinin, Courchevel Kayak Merkezi'ni kardeş kayak merkezi yapmak için fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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