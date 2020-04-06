Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA'nın 100. yılını kutladı Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Ali Oto, yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, bugüne kadar kutsal ve doğru haberciliğin öncüsü olmuştur. AA, güvenilir ve hızlı haber akışıyla, dünyanın dört bir yanında görevini aksatmadan başarıyla sürdürmenin gururunu yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

AA'nın, Türkiye ve dünyada, haberciliğin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Başkan Ali Oto, "Bir asırdır, her türlü iletişim teknolojilerinin hızlı takipçisi, ülkemizin sesi ve kulağı olan AA'nın 100. yılını kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA