Türkiye, Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretmek Zorunda"

Kocaeli'de iş adamları ve sanayicilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretmek zorunda olduğunu belirtti.



Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te iş adamları ve sanayicilerle buluştu. Sanayici ve iş adamlarının önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, partisinin projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretmek zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Üretimden ben bunu kastediyorum. Talep var, nasıl üreteceğiz? Bunun yolu da üniversitelerin bilgi üretmesidir. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülkenin katma değeri yüksek ürün üretme şansı yoktur. O açıdan, üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılmalıdır. Düşünce üretmekten kimsenin korkmaması lazım. İran ülkelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Bir ülkeyi geri bıraktırmak için işgal etmenize, baskı uygulamanıza, ambargo uygulamanıza gerek yok. Bir şey yapacaksın, eğitim sistemini bozacaksın. Eğitim sistemini bozduğunuz zaman o ülkeyi istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Bugün bizim bir eğitim politikamız yok ve üniversiteler bilgi üretemiyor" dedi.



"BİR YERDE BİR HATA VAR"



Türkiye'nin güçlü bir sosyal devlet olmak zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sosyal devletin güçlü olması barışın garantisidir. Siz isterseniz trilyonları kazanın. Bir mahallede yaşayan binlerce kişi açsa siz orada barışı sağlayamazsınız. Gelir dağılımının adaletli olması lazım. Nasıl yapacağız, güçlü bir devletle yapacağız. Büyüdük diyoruz ama işsizlik de artıyor. Büyüme arttıkça işsizliğin azalması lazım. Bir yerde bir hata var. Cari açık, bütçe açığı artıyor. ya rakamda bir sorun var ya da bize anlatılanda bir sorun var" diye konuştu.



"GELİŞEN TÜRKİYE İÇİN SİZDEN DESTEK İSTİYORUM"



Sürdürülemeyen devletlerin battığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Demokrasi geliştikçe biz de geliştireceğiz. Üretim çeşidi arttıkça biz de arttıracağız. Sosyal devleti daha güçlü hale getireceğiz. Bunların sürdürülmesi lazım. Sürdüremeyen devletler batarlar. Bunun en tipik örneği Osmanlıdır. Bilime ve teknolojiye önem vermeyen Osmanlı, bir süre sonra kendi sonunu getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul surlarını devirmek için ustayı dışarıdan getirmiştir. Devasa Osmanlı'da top dökecek usta yoktu. Önemli bir zaman dilimini kaybettik. Biz onun için oturup yeniden düşünmek zorundayız. Bakın bunların sağı solu yoktur arkadaşlar. 21'inci yüzyılda dünya sağ ve sol eksenler arasına hapsedilemez. Biz bugün siyaseti 18-19'uncu yüzyılın bağlamlarıyla konuşuyoruz. Siyaset kurumu bunun ne kadar farkında. Türkiye'nin ileriye gitmesi lazım, büyümesi lazım. Bunun böyle olmasını istiyorsanız sizden destek istiyorum" şeklinde konuştu.



(Murat Kanber-Gürcan Yılmaz/İHA)