Türkiye Katılım Bankaları Birliği Olağan Genel Kurulu

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 20. Olağan Genel Kurulu'nda, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığına Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş seçildi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 20. Olağan Genel Kurulu'nda, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığına Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş seçildi.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren katılım bankaları, 2020 yılında başarılı bir finansal performans sergiledi. 2020 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlarda yüzde 49 artışla 322 milyar TL'ye, kullandırılan fonlarda ise yüzde 60 artışla 240 milyar TL'ye ulaştı.

Katılım bankaları, net karlılık da yüzde 52 artış, aktif büyüklüğünde ise yüzde 54 büyüyerek 437 milyar TL'ye ulaştı. Bu da bankacılık sektöründen alınan payı yüzde 7,2 seviyelerine taşıdı. Ekonomik faaliyetlere katılım finans esaslarına uygun şekilde aracılık hizmeti sunan katılım bankaları, hem reel sektörü etkin şekilde destekledi hem de salgın döneminde istikrarlı büyümesini sağlıklı bir şekilde sürdürdü.

Genel Kurul Toplantısı'nda katılım bankacılığının ekonomiye desteği değerlendirildi

Çin'de başlayıp ve hızla tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'yi de derinden etkiledi. İnsanı odağa alan ve insani değerleri ön plana çıkarmayı ilke edinen TKBB'nin 2020 yılındaki 19'uncu Olağan Genel Kurulu, salgın şartlarında "önce sağlık" ilkesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Dolayısıyla 2019-2020 dönemini ihtiva eden 19. Olağan Genel Kurulu (seçimsiz) ve 2020-2021 dönemini ihtiva eden 20. Olağan Genel Kurulu (seçimli), üye bankaların temsilcileri ile salgın koşulları gözetilerek bugün TKBB merkezinde gerçekleştirildi.

Açıklamada Genel Kurulun açılışındaki görüşlerine yer verilen Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir, 2020 yılı içerisinde finans ve ekonomi alanlarında yerel ve küresel gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte sosyal ve ekonomik hayatın derinden etkilendiği bir yıl oldu. ABD, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelirken, tarihi daralmanın etkilerini asgari düzeye indirme adına 2020 yılında genişleyici para politikası uygulandı. Ekonomik aktiviteyi hareketlendirmek için ek mali teşvik programlarını hayata geçirdi. Avrupa'da salgından önemli ölçüde olumsuz etkilendi. Bölge ekonomisinde çift haneli daralma yaşanırken başta turizm sektörü olmak üzere hizmet sektörü salgından ötürü durma noktasına geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaya ilave kaynak enjekte ederek genişletici para politikasına devam etti. Piyasayı rahatlatabilmek amacıyla ek teşvik paketleri ve zor durumda olan güney ülkelerine yönelik mali yardım programları Avro Bölgesine nefes aldırdı."

Türkiye ekonomisinde 2020 yılını da değerlendiren Özdemir, "Türkiye'de yılın üçüncü çeyreğinde salgının kontrol altına alınması ile birlikte olumlu bir süreç başladı. Reel sektörü destelemek üzere hayata geçirilen teşvikler ve destek paketleri ile ekonominin ivmelenmesine katkı sağladı. TCMB, tahvil alımları yaparak para politikasında genişleyici bir para politika izlemiş ve piyasada olası likidite sıkışıklığını aşmak için ek tedbirler almıştır. TCMB, ayrıca bankaları finansman kullandırımını teşvik etmek için daha düşük oranlı ve uzun vadeli likidite imkanları sağladı. 2020 yılında Türkiye açısından en önemli gelişmelerden biri de Karadeniz'de bulunan yüksek doğalgaz rezervidir. Ülkemizin en yüksek ithalat kalemi olan enerji alanında yaşanan bu gelişme hem ekonomik anlamda hem de enerji bağımsızlığı anlamında önemli bir kazanım olarak kayıtlara geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Katılım bankalarının ekonomiye desteğini artırarak devam ettireceğini belirten Özdemir, özellikle bu süreçte başta KOBİ'ler olmak üzere Türkiye'ye katma değer sağlayan ihracata odaklı, ithal ikamesi ürünlerin en önemli destekçisinin katılım bankaları olacağını belirtti.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılının bir bölümü uzaktan erişimli çalışma koşullarında geçmiş olsa da TKBB'nin faaliyetlerinin çeşitlendiğini ve hız kazandığını söylememiz gerekiyor. Sektörün ortak çatısı ve ahenkli sesi olmayı hedefleyen ve bu yönde faaliyet gösteren Birliğimiz yıl boyunca Türkiye'de katılım bankacılığı sektörünün gelişimine ve büyümesine çok yönlü ve güçlü katkıda bulunmayı sürdürdü. Yurt içi ve yurt dışı iş birlikleri ile yürüttüğümüz katkıyı derinleştirmeye odaklandı. Algı ve itibar yönetimi ile katılım bankacılığının daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 2018 yılından bu yana hizmet sunan Merkezi Danışma Kurulu'nun çalışmaları bu süreçte kesintisiz devam etti. 2020 yılında, TKBB açısından öne çıkan bir diğer gündem maddesi uluslararası ilişkiler alanındaki yapılanmamız ve önemli atılımlarımız olmuştur.

Bu kapsamda, uzun süreli ilişkilerimiz ve iş birliğimiz bulunan Malezya başta olmak üzere, Bahreyn, Fas ve Cibuti gibi ülkelerin faizsiz finans otoriteleri, düzenleyici kurumları, katılım bankaları ve akademik çevreleri ile temas sağlanmış, işbirliği adımları atılmıştır. Ekonomi Reform Paketi'nde Katılım Bankacılığı ile ilgili yer alan gelişmeler, 2025 hedeflerimiz bağlamında büyük önem arz etmektedir. Birlik olarak 2025 hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizde katılım bankacılığının sağlıklı ve sürdürebilir şekilde gelişimi için gerçekleştirilecek eylemleri, altı temel stratejik hedef altında planladık. Sektörümüzün tüm paydaşlarının katılımıyla iletişim, ekosistem, ürün çeşitliliği, standartlar ve yönetişim, dijital ve yetkinlik inşası hedefleriyle 2025 vizyonumuzu oluşturduk."

Bu arada, Genel Kurul sonunda, yapılan seçim ile Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş'a devretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt