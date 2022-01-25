Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterliği'ne vekaleten İsmail Vural atandı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreterliği'ne vekaleten İsmail Vural getirildi.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, Osman Akyüz'ün emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılması nedeniyle boşalan genel sekreter görevine 1 Şubat 2022'den itibaren vekaleten İsmail Vural'ın atanmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş, Akyüz'ün 20 yıldır TKBB'ye, dolayısıyla katılım bankacılığı sektörüne çok değerli katkılar sağladığını belirterek, "TKBB'nin kuruluşundan itibaren, katılım bankacılığının gelişiminde yol gösterici olarak her zaman sektöre çok önemli bir katma değer sağladı. 20 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Akyüz, bilgisi, deneyimi ve özverili çalışmalarıyla Birliğimizin bu günlere gelmesinde üstlendiği rolü çok büyük bir başarıyla yürüttü. Sektörümüze ve Birliğimize yaptığı değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yaşamının yeni döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Vekilliğine getirilen İsmail Vural'ı da tebrik eden Göktaş, katılım bankacılığı alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimle katılım finans ekosisteminin hedeflerinin gerçekleştirmesine önemli katkılar sağlayacağını ve sektörü ileriye taşıma konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inandığını kaydetti.

İsmail Vural, 2018'den beri TKBB'de genel sekreter yardımcısı olarak görev yürütmekteydi.