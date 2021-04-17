Türkiye 6 AB programına daha katılmayı değerlendiriyor
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Türkiye 6 AB programına daha katılmayı değerlendiriyor

Türkiye 6 AB programına daha katılmayı değerlendiriyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye'nin katıldığı 7 AB programına ek olarak 6 programa daha katılmayı değerlendirdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye'nin katıldığı 7 AB programına ek olarak 6 programa daha katılmayı değerlendirdiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği Programları ve Ajansları Kurulu 3. toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında 15 Nisan'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım başta olmak üzere ilgili tüm kurumların üst düzey temsilcileri katıldı.

Kaymakcı, yaptığı konuşmada, AB Programları ve Ajanslarının, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanmasında ve gelişmesinde büyük destek sağladığının altını çizerek "AB Programları küreselleşen dünyada yeşil ekonomiye geçiş ve dijital dönüşümün gerektirdiği değişikliklere uyum sağlamamız ve Kovid-19 salgını gibi sınamalarla mücadelemiz için anahtar görevi görecektir. AB ile ilişkilerimizin en işler ekseni Türkiye-AB Mali İşbirliği ve AB Programlarıdır. AB Programlarına katılım sağlamamız, ülkemizin AB ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye'nin katıldığı 7 AB programına ek olarak Türkiye'nin AB Sağlık (EU4Health), Dijital Avrupa, Çevre ve İklim Eylemi, Yatırım AB, Tek Pazar ve Uzay programlarına 2021-2027 döneminde katılma niyetinin, AB'ye iletilmesi, devam eden süreçte müzakerelerin başlatılması ve müzakere sonuçlarına göre katılım durumunun değerlendirilmesi kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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