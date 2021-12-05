Bakan Çavuşoğlu, yarın Doha'da Katarlı mevkidaşı El Sani ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Aralık Pazartesi günü, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile Doha'da bir araya geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı Sayın Bakanımız ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında 6 Aralık 2021 tarihinde Doha'da gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Katar'la halihazırda mükemmel seviyede bulunan ikili ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek, Yüksek Stratejik Komite kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumu gözden geçirilecek, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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