Türkiye-Katar İşbirliğini Çok Daha İleriye Taşıyacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesajını ileten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız." Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

(Caner Ünver/İHA)