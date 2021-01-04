Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

04.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:04
Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, "Körfez İhtilafının Çözümüne Yönelik Kaydedilen Gelişmeler" hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmenin Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adımı teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle söz konusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır. Temennimiz bu ihtilafın ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Fikri Sağlar Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Fırat Aydınus Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 23:04:23. #1.15#
title