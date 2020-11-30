Türkiye Katar arasında su yönetimi alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ve Katar arasında su temini, su nakli, suyun paylaşılması ve benzeri konular için iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ve Katar arasında su temini, su nakli, suyun paylaşılması ve benzeri konular için iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Katar arasında su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerini güçlendirmek ve ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında iş birliğini güçlendirmek ve teşvik için iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülke arasında entegre su kaynakları yönetimi, su kaynaklarını koruma ve geliştirme, su kalitesini ve miktarını izleme, su kaynaklarını, bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerini yönetme, yer altı suyu sistemini ve doğal ve yapay beslenmeyi yönetme ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkilerinin araştırılmasına yönelik imzalanan mutabakat zaptının içeriği hakkında açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Su tesisleri sistemleri yönetimi, enerji verimliliğinin artırılması, iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeleri ve bunların bakım yaklaşımlarının yönetilmesi, müşteri şikayetlerini, yanıt mekanizmasını ve çözüm yaklaşımlarını ele alma yöntemleri, nitelikli su izleme, su arıtma ve kimyasal kullanımda verimliliği artırma, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojileri uygulama, gelir getirmeyen suyu (GGS) azaltmak ve şebekelerde su kaçağı ve su kaybını tespit etmek için en son teknolojileri uygulamak, su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi ve bu alandaki en son teknolojilerin uygulanması konularında karşılıklı ziyaretler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi ayrıca ilgili araştırma enstitüleri arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi ve bilgi alışveriş yoluyla iş birliğini mümkün kılmaktadır."

Açıklamada, mutabakat zaptının, sadece iki ülke arasında su yönetimi alanında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ve bilgi alışverişini mümkün kılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök