Türkiye Katar anlaşmasında neler var? Türkiye Katar ekonomik ilişkileri 2020: Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı

Türkiye ile Katar arasında yapılan Swap anlaşmasından sonra ilişkiler çok daha dikkat çekmeye başlamıştı. Peki, 26 Kasım 2020 tarihinde yapılan Türkiye Katar anlaşması içerisinde neler yer alıyor? Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı maddeleri nelerdir?

nkara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'nın ardından işbirliği anlaşmaları imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El sani öncülüğünde yapılan anlaşmalarla Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.

TÜRKİYE KATAR EKONOMİK İLİŞKİLERİ 2020

1990'lı yılların başlarında doğrudan birbirleriyle ilişkili olmasalar da her ülkenin bir şekilde müdahil olduğu en önemli olay, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi sonucu ortaya çıkan 1. Körfez Savaşı'dır.

2000'li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) iktidara gelmesiyle birlikte Türk dış politikasında yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde benimsenen dış politika anlayışı çerçevesinde yeni Ortadoğu yaklaşımı; komşularla sıfır sorun, diplomasi ve her alanda diyalog hedefi gibi stratejiler üzerine şekillenmiştir. Özetle Türkiye, sert güç yerine yumuşak güç kanallarını devreye sokmaya çalışarak bölge ülkeleriyle ilişkilerini ilerletmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye'nin politikalarının temel hedefi, Ortadoğu coğrafyasında sosyoekonomik ve sosyopolitik etkisini arttırmak ve bölgenin etkili kurumları olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve KİK ile yakın ilişkiler kurmak olmuştur (Şahin, Türksam). Bölge ülkeleriyle üst düzey karşılıklı ziyaretlerin yapılmasıyla birlikte Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) liderliğinde iş konseylerinin kurulduğu bu dönemde, çeşitli serbest ticaret anlaşmaları imzalanmıştır.

Türkiye Katar arasında başlatılan Swap anlaşması da atılan adımlardan biri olmuştur.

26 KASIM TÜRKİYE KATAR ANLAŞMASINDA NELER VAR?