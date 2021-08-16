Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu
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Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu Edirneliler, Kastamonu için el ele Kastamonu'da selzedelere yardım göndermek isteyen Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yardım kampanya başlattı.

Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu

Edirneliler, Kastamonu için el ele

EDİRNE - Kastamonu'da selzedelere yardım göndermek isteyen Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yardım kampanya başlattı.

Kastamonulu vatandaşların acısını derinden hissettiklerini söyleyen İstasyon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalleli olarak tüm imkanlarını seferber edip yardım kampanya başlattı. Kimi ayakkabı, kimi battaniye, kimi de giyecek eşyaları Kastamonu'da selzedelere göndererek yaraların sarılmasına destek verdi.

Kampanyaya destek vererek Kastamonulu vatandaşların yaralarını sarmaya bölge halkına destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Eftelya Özger, "Topladığımız yardımlarla yaralarına inşallah merhem olabiliriz" dedi. Çocuk mamaları ve giysiler başta olmak üzere birçok yardım malzemesi toplandığını açıklayan mahalle sakinlerinden Zuhal Azseven, Kastamonulu vatandaşların yaşadıkları acıyı yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Kıymet Yılmaz da, mahalle halkının destekleriyle yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Kampanyaya destek veren çocuklardan birisi olan Vahit Can Azseven de, kendi eşyalarını yaşıtlarına gönderdiğini ve amacının Kastamonu'daki vatandaşlara yanında olduklarını hissettirmek olduğunu söyledi. Aziz Öztürk de, "Allah Türkiye'mize bir daha böyle bir felaket göstermesin" dedi.

Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu
Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu
Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu
Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu
Türkiye Kastamonu için tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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