Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla'da yapılacak ilk yarış ile başlıyor
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Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla'da yapılacak ilk yarış ile başlıyor

Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla'da yapılacak ilk yarış ile başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verilen karting yarışları, Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla yeniden başlıyor.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verilen karting yarışları, Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla yeniden başlıyor. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan karting pistinde yapılacak.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen karting yarışları, Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla yeniden başlıyor. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan karting pisti, 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Sezonun ilk yarışlarının yapılacağı etkinliğe rekor düzeyde sporcu katılması bekleniyor. Senior, Junior, Mini ve Master kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez düzenlenen 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası katılımcıları da ilk defa piste çıkacak. 05 Haziran Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak olan organizasyon kapsamında, saat 13.00'de sıralama turları ve 14.25'den itibaren de ilk yarışlar yapılacak. 06 Haziran Pazar günü ise organizasyon saat 10.40'da başlayacak yarışların ardından, 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

Korona virüs sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilecek etkinliğin pazar günü saat 15.20'de gerçekleştirilecek büyük yarışı ve ödül töreni, Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayımlanacak.

"Rekabeti yüksek keyifli bir hafta sonu bizleri bekliyor"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yeni normalleşme adımları sonrasında uzun süredir yapılamayan karting yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla 2021 Türkiye Karting Şampiyonası önümüzdeki hafta sonu koşulacak. Çeşitli yaş gruplarında sporcular Türkiye'nin en güzel karting pistlerinden bir tanesi olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Karting Pisti'nde güzel bir rekabet gerçekleştirecekler. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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