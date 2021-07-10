Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'deki ikinci ayağında ilk gün yarışları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'deki ikinci ayağında ilk gün yarışları sona erdi

Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'deki ikinci ayağında ilk gün yarışları sona erdi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'de düzenlenen ikinci ayağında ilk gün yarışları tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'de düzenlenen ikinci ayağında ilk gün yarışları tamamlandı.

Toplam 43 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, micro kategoride Can Özler, mini kategoride İskender Zülfikari, junior kategoride Emir Tanju, senior kategoride Kerem Kahraman ve master kategoride Mehmet Çınar birinci oldu.

Organizasyonda ikinci ve üçüncü yarışlar yarın gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'deki ikinci ayağında ilk gün yarışları sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 23:03:53. #1.15#

title