Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı
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Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Spor

- Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2021 sezonunun ilk yarışları, Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde...

- Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2021 sezonunun ilk yarışları, Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan karting pistinde koşuldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Yarışları izleyen ve iki kategoride başarılı olan sporculara ödüllerini veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bundan sonra yeni yarışçılar yetiştireceğiz. Formula 1'de başarılı olacak yarışmacılar yetiştirmek istiyoruz. Formula 1'e ilk kadın pilot yetiştirme başarısına buradan başlayacağız. Tüm bu olimpik branşlarda olduğu gibi spora ve sporcuya önem veriyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verilen karting yarışları, Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan karting pisti, kıyasıya rekabete sahne olan 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk yarışlarına ev sahipliği yaptı. 4 farklı kategoride yarışların yapıldığı şampiyonada yarışan sporcuların aileleri de heyecanlı anlar yaşadılar. Yarışları birinci bitiren sporcular da başarılarını aileleri ile birlikte kutladılar. Yarışları izleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ile birlikte şampiyonaya katılan sporcular ile bir süre sohbet ettiler. Başkan Yazıcı ile Mini Kategoride kadınlar kategorisinde birinci olan Melek Dorum'un karting yarışı konusunda birbirlerine meydan okumaları ise keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

"Ülkemizde güzel heyecan yaşatacak olan geleceği hep beraber oluşturacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "10 ayaklı yapılacak olan Türkiye Karting Şampiyonası'nın birinci ayağı Tuzla'dan başladı. Tuzla aslında kartingin İstanbul'da başladığı ilk ilçedir. 90 yıllarında başlayan Türkiye'deki serüvenine Tuzla'dan başlamıştır. Biz bu pisti yaparken de bu bilinç ile yaptık. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan karting pistimiz, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağını oluşturmuş oldu. Bundan sonra yeni yarışçılar yetiştireceğiz. Formula 1'de başarılı olacak yarışmacılar yetiştirmek istiyoruz. Formula 1'e ilk kadın pilot yetiştirme başarısına buradan başlayacağız. Tüm olimpik branşlarda olduğu gibi spora ve sporcuya önem veriyoruz. Tüm olimpik branşlar gibi karting branşında da başarılı günleri, başarılı sporcular ile beraber ülkemize güzel heyecan yaşatacak geleceği hep beraber oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Rekabeti özlemişiz"

Senior kategorisinde birinci olan Zekai Özen, "Yarış mükemmel geçti. Buradan takımımda çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir araba hazırladılar benim için. Aynı zamanda rakiplerimi tebrik ve takdir ediyorum. Onlar da çok güzel yarıştılar. Benim için mükemmel bir hafta sonuydu. Rekabeti çok özledim. Yaklaşık bir buçuk sene oldu yarışmayalı. Özlemişiz" dedi. Melek Dorum ise," Yarışa altıncı başlıyorum. Kızlarda birinci ve erkeklerin arasında da dördüncü olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Tuzla'da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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