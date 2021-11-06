Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 8. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde düzenlenen şampiyonanın 8. ayak yarışları, Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde start aldı.

Yarışlarda, Mini kategoride 11, Formula Junior'da 6, Formula Senior'da 14 ve Formula Master'da 3 olmak üzere toplam 34 sporcu mücadele ediyor.

İlk gün antrenman ve sırlama turlarıyla başlayan yarışlar, tüm kategorilerde ilk yarışların koşulmasıyla tamamlandı.

Organizasyon yarın ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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