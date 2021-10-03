Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları sona erdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübünce (OTOSK) organize edilen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde gerçekleştirildi.

"Mini" kategorisinde İskender Zülfikari, "mini kadınlar"da Zeynep Büyükpınar, "junior kadınlar"da Ayşe Çebi, "senior kadınlar"da ise Sena Savaşer birinci oldu.

Junior ve senior kategori sıralamasının, yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Şafak Sezer Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Umut Meraş Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:48:40. #1.17#