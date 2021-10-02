Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) tarafından düzenlenen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde start aldı.

İlk gün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda, 34 sporcu mücadele ediyor.

Yarışlar "Mini", "Formula Junior", "Formula Senior" ve "Formula Master" olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Organizasyon, yarın ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.