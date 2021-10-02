Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Haberler Spor
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Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Spor
Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) tarafından düzenlenen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde start aldı.

İlk gün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda, 34 sporcu mücadele ediyor.

Yarışlar "Mini", "Formula Junior", "Formula Senior" ve "Formula Master" olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Organizasyon, yarın ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AA / Şengül Azbay - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Haberler Spor
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