Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları 2-3 Ekim'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde organize edilecek.

"Mini", "Formula Junior", "Formula Senior" ve "Formula Master" olmak üzere 4 kategoride 34 sporcunun mücadele edeceği yarışlarda, tüm kategorilerde üçer yarış gerçekleştirilecek.

Yarışlar, 2 Ekim Cumartesi günü tüm kategorilerde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak ve ardından ilk yarışlar yapılacak.

İkinci ve üçüncü yarışların 3 Ekim'de koşulmasının ardından organizasyon, ödül töreniyle son bulacak.