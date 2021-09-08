Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Uşak'ta yapılacak

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. ayak yarışları 11-12 Eylül'de Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. ayak yarışları 11-12 Eylül'de Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, 5 kategoride 40 sporcu mücadele edecek.

İzmir Karting Kulübü ve Uşak Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 40 sporcu bin 250 metre uzunluğundaki pistte üçer yarış yapacak.

Yarışlar, 11 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama seanslarıyla başlayacak ve ardından tüm kategorilerde birinci ve ikinci yarışlara geçilecek. 12 Eylül Pazar günü ise saat 10.00'da başlayacak üçüncü ve son yarışlarla devam edecek organizasyon saat 15.00'da ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık