Türkiye Karşıtlarını Susturan Selmanoğlu, İha'ya Konuştu

Almanya'daki programda Türkiye karşıtlarına yönelik açıklamaları ile Türkiye ve Almanya'nın gündemine oturan Tuğrul Selmanoğlu, "Canlı yayında onların tezlerini çürüten, onların çifte standardını ortaya seren bir tavır sergilemeye çalıştım. Şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra da hakarete başladılar" dedi.



Almanya'da katıldığı TV programında Türkiye karşıtlarını verdiği cevaplarla susturan Tuğrul Selmanoğlu, İHA'ya konuştu. Almanya'da tıp eğitimi alan Selmanoğlu, Alman medyasının Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa'da milli duruş sergileyen Türk seçmeni üzerinden algı operasyonu yaptığını ifade etti. Selmanoğlu, "Bu algı operasyonlarında muhtelif şekillerde gerek Türkiye hakkında, gerek AK Parti hakkında, gerek Cumhurbaşkanı hakkında yalan yanlış haberlerle, gerekse de Türkiye'yi küçük düşürecek programlar yaparak gösteriyorlar" dedi.



Türkiye üzerine ciddi bir algı oyunu oynandığını kaydeden Selmanoğlu, "Almanya'daki FETÖ lobisinin de buradaki medya üzerine baskısı olduğuna inanıyorum. Gezi provokasyonu ile birlikte Batı medyası ciddi bir şekilde Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanına karşı bu algı operasyonlarına girişti. Bu tarz televizyon programları da bu algı operasyonunun bir parçası" ifadelerini kullandı.



"Fikirlerine önem verdiğim gazeteci abim Süleyman Özışık'a danıştım"



Kanalların milli duruş sergileyenleri programa çağırdığını kaydeden Selmanoğlu, yanına da bakan ya da uzman konumlarında konuklar çağırarak milli duruş sergileyen kişiyi ve Türkiye'yi haksız çıkardıklarını dile getirdi.



Almanya'da yapılacak seçimler öncesinde programa konuk olarak çağrıldığını ve kanalların uyguladığı stratejiyi sezdiğini dile getiren Selmanoğlu, "Ortada 5 tane uzman konumunda insanlar var. 'Almanya'da yetişmiş toy bir genç. Bunu araya alırlar, bir güzel döverler. Türkiye de dövülmüş olur ve bu algı operasyonuna katkı sağlanmış olur' düşündüler sanırım. Öncelikle programa katılmama taraftarıydım" ifadelerini kullandı.



Takipçileriyle istişare sonucu programa katılma kararı aldığını belirten Selmanoğlu, "Fikirlerine önem verdiğim gazeteci abim Süleyman Özışık'a danıştım. Durumu anlattım. Süleyman abi 'İstiklal Marşımız, Korkma diyerek başlıyor. Git. Alnının akı ile bu işten çıkarsın. Senin bu işi yapabileceğine inanıyorum' dedi. Bana da bir cesaret geldi. Alnımızın akı ile çıktık bu işten" şeklinde konuştu.



"Batı büyük çelişki içinde"



Yaşanan durumu Alman medyasının şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Tuğrul Selmanoğlu, "Canlı yayında onların tezlerini çürüten, onların çifte standardını ortaya seren bir tavır sergilemeye çalıştım. Şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra da hakarete başladılar. Birçok Alman gazetesi 'canlı yayına bir daha çıkarmayın' gibi çirkin manşetler attılar. Orada anlatılan gerçekler işlerine gelmedi. Netice, batı büyük bir çelişki içinde. Bir taraftan insan haklarını savunduğunu iddia ediyor Batı. Üzerinde yoğun şüphe bulunan bir gazeteci üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da Arakan'da yüzlerce, binlerce insanın mezalimini görmüyor"



"Algı operasyonunu tek programla kırmak zor"



Selmanoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Seçim çalışmasını Türkiye üzerinden yürütüyor. Öyle büyük bir oyun ki bunu bozmanın bir programla mümkün olduğuna inanmıyorum. Algı operasyonunu tek programla kırmak zor. Ama bunun başlangıç olduğuna inanıyorum. Bundan sonra çıkacak katılımcıların daha büyük bir cesaretle orada tezlerini ortaya koyacağına inanıyorum."



"Batının derdi İslam'la"



"Batının derdi İslam ile" diyen Tuğrul Selmanoğlu, "11 Eylül saldırılarından sonra çok ciddi bir İslamofobi var. Yükselişe geçen bir İslam düşmanlığı var. Bunun gün be gün arttığını görüyoruz. Dine saldırmayı göze de alamıyorlar. Dini sembolize eden şeylere saldırıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Batı'ya karşı sesini yükselten, mantıklı bir lider olarak görüyorlar. Erdoğan'a saldırarak İslam'a saldırmış oluyorlar" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki seçimlerde ADD partisine yönelinmesi imasında bulunduğunu kaydeden Tuğrul Selmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bu iması, bu çağrısının orada meyvesini vereceğine inanıyorum. Türk seçmeninin o partiye yükleneceğine inanıyorum. Bu gelecekteki seçimler için asıl Türk seçmeninin potansiyelini gösterecektir. Bu açıdan önemli" dedi.



Cumhurbaşkanının davetini medyadan aldığını kaydeden Selmanoğlu, henüz resmi bir şey olmadığını sözlerine ekleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızı böyle şeylerle meşgul etmenin de anlamı yok bu yoğun gündemde. Tekrar karşılaşırsam elini sıkmak benim için büyük bir sevinç kaynağı olacaktır" diye konuştu.



Tıp eğitimi almasına rağmen doktorluk yapmayan Selmanoğlu, sağlık turizmi alanında ve Almanya'nın en büyük kliniklerinden birinin yöneticiliğini yapıyor. Almanya'da doğdu. Elazığlı olan Tuğrul Selmanoğlu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği inde yöneticilik yaptı. - BERLİN