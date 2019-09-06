06.09.2019 19:40

Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez, Türkiye karşısında başarılı olmaya çalışacaklarını belirtti. Alvarez ayrıca Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi takımlarından olduğunu söyledi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu 5. maçında yarın Andorra, yarın deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ile futbolculardan Ildefons Lima, Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Çok az maç oynadıkları döneme geldiklerini belirten Koldo Alvarez, "Bu dönem ile sık sık karşılaşıyoruz. Daha fazla maç oynayabilirdik. Yarınki maçın hazırlıklarını yaptık. Elimizden geldiğince Türkiye karşısında başarılı olmaya çalışacağız. Andorra'da ligler başlamadım. Diğer ligler başladı. Diğer rakip takımların oyuncuları hazır olmuş oluyor. Türkiye ofansif oynayacak. Bizim burada yapmamız takım halinde cevap vermek. Buraya geldiğimiz kadroda 1 tane cezalı futbolcu var. Bütün oyuncularım hazır" diye konuştu.

Türkiye'nin ofansif hattının çok güçlü olduğunu söyleyen Alvarez, "Türkiye Avrupa'nın en iyi takımlarından. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz gibi oyuncuları var. Bu oyunculara baktığımız zaman çok değerli oyuncular. Kadro kalitesi çok üstünde. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Bu farkta bütünlük yapıyor. O yüzden Türkiye çok iyi bir takım. Özellikle Fransa karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkabileceğini gösterdi" şeklinde konuştu.

Ildefons Lima ise bu dönemde Türkiye ve Fransa ile zor iki maça denk geldiklerini ifade ederek, ellerinden geldiğince en iyi performansı sergilemek istediklerini vurguladı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA