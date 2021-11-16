Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak.

KARADAĞ: Sarkic - Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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