Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak.Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde;TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz
KARADAĞ: Sarkic - Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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