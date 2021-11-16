Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde;

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz

KARADAĞ: Sarkic - Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic


Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! İşte Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler

Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! İşte Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler

 Josef de Souza'nın kalbi A Milli Takım'la atıyor! Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti

Josef de Souza'nın kalbi A Milli Takım'la atıyor! Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti

 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'a çağırmadığı Yusuf Yazıcı'dan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'a çağırmadığı Yusuf Yazıcı'dan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title