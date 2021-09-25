Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası

Habermetre - Haberler | Toplum
Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları damga vurdu.

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na, Manisa Büyükşehir Belediye spor'un başarılı sporcuları damga vurdu. Şampiyonada, uluslararası turnuvalarda madalyalara sahip olan sporcuları geride bırakan yeşil-beyazlı karatecilerden Sümeyye Teke 68 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Gülçin Akyıldız +68 kilogramda Türkiye ikincisi olmayı başardı. Öte yandan sporcular elde ettikleri bu derecelerle, Dubai'de yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kısa süre önce bünyesine kattığı karate branşı sporcuları, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Adana'da yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na damga vuran yeşil-beyazlı karateciler, Manisa'ya madalyalarla döndü. Uluslararası turnuvalarda madalyalara sahip olan sporcuların da mücadele ettiği şampiyonada, Sümeyye Teke 68 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Gülçin Akyıldız da +68 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Manisa'ya 1 altın ve 1 gümüş madalyayla dönen yeşil-beyazlı karateciler, Dubai'de yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

"Manisa'da bir ilk"

Turnuvayı değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Branşı Antrenörü Ali Eşsiz, "Adana'da yapılan turnuvadan Manisa'ya mutlu ve gururlu döndük. Büyükler kategorisinde ilk kez mücadele etmeye hak kazanan iki sporcumuz, önemli spor organizasyonlarında mücadele etmiş sporcuları geride bırakarak, altın ve gümüş madalya kazandı. Öte yandan bu dereceler, Manisa'da büyükler kategorisinde karate branşında kazanılmış en büyük başarı. Bu başarıların elde edilmesinde bizlere sağladığı desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Kısa sürede büyük başarı"

Heyecan ve mutluluğunu paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ise, "Karate, kulübümüzde yeni kurulan bir branş olmasına rağmen, kısa sürede önemli başarılar elde eti. İnşallah, kazanacakları daha nice başarılarla gururlanmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, Büyükler Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde de başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası

Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası

Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı
Spor Kerem Aktürkoğlu Cüneyt Çakır Bülent Uygun Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Süleyman Soylu Kerem Kamışlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:06:05. #1.12#