Türkiye Karate Federasyonundan, WKF yöneticisi Millerson için başsağlığı mesajı Türkiye Karate Federasyonu, vefat eden Dünya Karate Federasyonu (WKF) Yönetim Kurulu Üyesi William Millerson için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Karate Federasyonu, vefat eden Dünya Karate Federasyonu (WKF) Yönetim Kurulu Üyesi William Millerson için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 18 yıl Pan Amerika Karate Federasyonu Başkanlığı yapan, 20 yıla yakındır da WKF yöneticisi olan Millerson'un vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Curaçao Olimpiyat Komitesinin başkanlığını da yürüten Millerson'un, karate için yaptığı çalışmaların önemine vurgu yapılarak, "Sporun birleştirici gücünün ve dayanışmanın en önde gelen savunucularından biri olan yakın dostumuzun vefatını, dünya karatesi için çok büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Dünya karate ailesine başsağlığı dileriz. Huzur içinde yatsın." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA