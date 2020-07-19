Türkiye Karate Federasyonundan sınav yerleriyle ilgili açıklama Türkiye Karate Federasyonu, karate birinci dönemi Dan sınavlarının Erzurum, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacağını duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu, karate birinci dönemi Dan sınavlarının Erzurum, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Erzurum'da 19 Temmuz tarihinde 2, 3, 4'üncü Dan sınavları Shotokan, Goju ve Ryu stillerinde; Ankara'da 26 Temmuz'da 2, 3, 4, 5 ve 6'ıncı Dan sınavları Shotokan, Shito ve Ryu stillerinde; İstanbul'daki Dan sınavları ise 9 Ağustos 2020 tarihinde Shotokan, Shito, Ryu-Wado, Ryu-Goju ve Ryu-Kyokushin stillerinde yapılacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınavlarda kumite çalışmalarının gölge usulüyle uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA