Türkiye Karate Federasyonundan 'genel kurul' açıklaması Açıklaması - Haberler Spor
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Türkiye Karate Federasyonundan "genel kurul" açıklaması Açıklaması

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye Karate Federasyonundan

Türkiye Karate Federasyonu, 14 Eylül tarihli 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurul Hakkında duyuru ve tüm işlemlerin iptal olduğunu açıkladı.

Türkiye Karate Federasyonu, 14 Eylül tarihli 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurul Hakkında duyuru ve tüm işlemlerin iptal olduğunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sürecin, 2018-2019 yılları baz alınarak yeniden başlatılacağı duyuruldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Karate Federasyonundan 'genel kurul' açıklaması Açıklaması - Haberler Spor
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