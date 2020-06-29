Türkiye Karate Federasyonundan Bursa ile Yalova'ya ziyaret Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bursa ve Yalova karate camiası ile bir araya geldi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bursa ve Yalova karate camiası ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, karate camiası ile bir araya gelen başkan Delihasan'a Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Özbektaş, Mehmet Kör, Büyükler Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ile Bursa Karate İl Temsilcisi Necip Kaplan eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince sürekli telefon ile iletişim kurduğu camiamızın mensuplarını bizzat ziyaret etmek istediğini söyledi.

Hükümetin yapmış olduğu başarılı çalışmalar sayesinde salgının artık kontrol altına alındığın vurgulayan Delihasan, "Türkiye Karate ailesinin Kyokushin grubu, Bursa karate antrenör ve hocalarımızın tamamına yakını ile gerçekleştirdiğimiz sohbetten dolayı büyük memnuniyet duyduk. Birlikte oturmayı, sohbet etmeyi gerçekten özlemişiz. Gerek Bursa gerekse de Yalova'dan iştirak eden tüm hocalarımıza ve antrenör arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkürler ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA