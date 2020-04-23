Türkiye Karate Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Türkiye Karate Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
23.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:00
Türkiye Karate Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonun Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA