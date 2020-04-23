Türkiye Karate Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Türkiye Karate Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Karate Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Federasyonun Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." ifadeleri yer aldı. Kaynak: AA