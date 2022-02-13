Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı - Haberler
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Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı

Türkiye Karate Federasyonunda Ali Bıldırcın'ın istifasının ardından genel sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı.

Türkiye Karate Federasyonunda Ali Bıldırcın'ın istifasının ardından genel sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Hacı Beşbadem, bundan sonra görevini genel sekreter olarak yürütecek.

Hacı Beşbadem, federasyon bünyesinde daha önce 5. kademe teknik direktör ve uluslararası karate hakemi olarak görev yapmıştı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, gençlik, Konya, Spor, Haberler

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