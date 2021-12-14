Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, 11 Aralık'ta gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aslan Abid Uğuz başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Toplantı sonucunda başkan vekilliklerine Timur Özdemir ile Ömer Metin Uzuner getirildi.

Açıklamada, diğer görevlendirmelerin ise ilerleyen zamanlarda yapılacağı bildirildi.

Başkan Uğuz başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise şunlar:

Timur Özdemir, Vedat Yolay, Mehmet Akif Gürbüz, Ömer Metin Uzuner, Ömer Metin Uzuner, Cenk Hilmi Kılıç, Aydın Külekçi, Serpil Barış, Yaser Şahintekin, Uğur Doyduk, Fatih Kaya, Süleyman Kaya, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Bekir Köksal, Nurettin Konar.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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