Türkiye Karate Federasyonu Genel Kurulu yarın Ankara'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu yarın Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hilton Garden Inn Ankara Gimat Otel'de gerçekleştirilecek 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Mali Genel Kurul saat 09.00'da başlayacak.

Genel kurulda Aslan Abid Uğuz, Ercüment Taşdemir ve Murat Delihasan başkanlık için yarışacak.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 12 Aralık Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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