Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Mustafa Kazım Özbayraktar seçildi
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Mustafa Kazım Özbayraktar seçildi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Mustafa Kazım Özbayraktar seçildi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu başkanlığına geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Esat Delihasan'ın yerine başkan vekili Mustafa Kazım Özbayraktar seçildi.

Türkiye Karate Federasyonu başkanlığına geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Esat Delihasan'ın yerine başkan vekili Mustafa Kazım Özbayraktar seçildi.

Özbayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esat Delihasan'ın ölümünden sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında federasyon başkanlığına kendisinin seçildiğini belirtti.

Üzüntülerinin hala devam ettiğini ve Esat Delihasan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Özbayraktar, "Yönetim kurulumuz görev için bizleri uygun gördü. Kendilerine teşekkür ederim. Başkan vekilliğine de Mehmet Kör arkadaşımız bakacak. Bunun dışında mevcut takvimimizde çok ciddi bir değişiklik yok. Merhum başkanımızın tüm hayallerini gerçekleştirmek ve olimpiyatlarda başarı en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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