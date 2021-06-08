Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Kör getirildi
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Kör getirildi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Kör getirildi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Mustafa Özbayraktar'ın yerine Mehmet Kör getirildi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Mustafa Özbayraktar'ın yerine Mehmet Kör getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Mustafa Özbayraktar'ın yerine Mehmet Kör oybirliğiyle başkanlık görevine getirildi. Yeni dönemde Orhan Bayraktar ve Fatih Özkaraaslan da başkan vekilliği görevini yürütecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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