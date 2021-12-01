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Türkiye Karate Federasyonu başkanlığı için 3 aday yarışacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Karate Federasyonu başkanlığı için 3 aday yarışacak

Türkiye Karate Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda, 3 başkan adayının olduğu bildirildi.

Türkiye Karate Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda, 3 başkan adayının olduğu bildirildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, 11 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu'nda Ercüment Taşdemir, Murat Delihasan ve Aslan Abid Oğuz başkanlık için yarışacak.

Mevcut başkan Mehmet Kör'ün aday olmadığı, genel kurul yer ve saatinin ise daha sonra belirleneceği belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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