Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize'de defnedilecek.
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize'de defnedilecek.
Federasyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında vefat eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı, saat 12.30'da Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.
Merhum Esat Delihasan, daha sonra memleketi Rize'de defnedilecek. 12 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanan Delihasan'ın 7 günlük tedavi sürecinden sonra bugün vefat ettiği duyurulmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak