Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a ait arşiv görüntüler İSTANBULTürkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a ait arşiv görüntüler İSTANBULTürkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

(ARŞİV)

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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