Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a ait arşiv görüntüler İSTANBULTürkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a ait arşiv görüntüler İSTANBULTürkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
(ARŞİV)
Kaynak: Anadolu Ajansı