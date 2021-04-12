Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:53:38. #1.16#
title