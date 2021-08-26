Türkiye-Karadağ maçının genel bilet satışı başladı
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Türkiye-Karadağ maçının genel bilet satışı başladı

Türkiye-Karadağ maçının genel bilet satışı başladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü sahasında Karadağ ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü sahasında Karadağ ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak G Grubu karşılaşmasının bilet fiyatlarının 15, 35 ve 100 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulan biletlerin "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabileceği aktarıldı. Bilet satışlarında Passolig zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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