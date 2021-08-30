Türkiye-Karadağ maçını Benoit Bastien yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye-Karadağ maçını Benoit Bastien yönetecek

Türkiye-Karadağ maçını Benoit Bastien yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Beşiktaş Park'ta oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak görev alacak.

İstanbul DHA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Emine Erdoğan Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ali Koç Balotelli Mame Thiam Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye-Karadağ maçını Benoit Bastien yönetecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:41:56. #1.15#

title