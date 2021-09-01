Türkiye-Karadağ maçından notlar
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Türkiye-Karadağ maçından notlar

Türkiye-Karadağ maçından notlar
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında son oynanan İsviçre karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında son oynanan İsviçre karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, İsviçre maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın yerine Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a ilk 11'de şans verdi.

Şenol Güneş, Karadağ karşılaşmasında kalede Altay Bayındır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, orta sahada Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Alpaslan Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Enes Ünal, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Eksikler

İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra bu ülkeden geç saatlerde İstanbul'a gelen Halil Dervişoğlu, kadroda yer almadı.

Milli takımda sakatlığı nedeniyle bugün kadrodan çıkarılan Umut Meraş da bir diğer eksik oldu. Umut Meraş'ın yerine kadroya dahil edilen Rıdvan Yılmaz ise yedekler arasında yer aldı.

Halil Akbunar ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.

Karşılaşmayı 17 bin taraftar izledi

Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde 17 bin taraftar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic ile birlikte takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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