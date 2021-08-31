Türkiye-Karadağ maçına doğru
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Türkiye-Karadağ maçına doğru

Türkiye-Karadağ maçına doğru
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Radulovic, "İlk üç maçımız güzel geçti. Güzel bir başarı elde ettik. Yarın da aynı başarıyı devam ettirmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Yarın zor bir takımla mücadele edeceğiz. Avrupa'da oyuncuları olan bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Bizim de güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Türk Milli Takımı'nın gruptaki ilk 3 maçında başarılı sonuçlar aldığını aktaran Radulovic, "Daha sonra bir zorluk yaşadılar ama bu yarın güçsüz bir şekilde karşımıza çıkacakları anlamına gelmiyor. Kendi çocuklarıma inanıyorum. Onlar da yarına hazır. Oyun bilgilerini, kalitelerini yarın sahaya taşıyacağız. Herkesin izlerken keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Savic: "Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum"

Basın toplantısına katılan futbolcu Stefan Savic ise şunları kaydetti:

"Yarın zor bir maç olacak. Kaliteli ve güçlü bir rakip mevcut karşımızda. Onlar da biz de iyi hazırlandık. Kalitemizi ortaya koyacağız ve iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Kendi milli takımımıza konsantre olmuş durumdayız. Bizde de eksik oyuncular var. Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum. Türk Milli Takımı ile çıkacağımız maçta galibiyet almak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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