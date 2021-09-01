Türkiye, Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye, Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı kaçta? Türkiye Karadağ maçı 11'ler!
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Türkiye, Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye, Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı kaçta? Türkiye Karadağ maçı 11'ler!

Türkiye, Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye, Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı kaçta? Türkiye Karadağ maçı 11'ler!
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2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı hakkındaki detaylar araştırılmakta. Peki, Türkiye, Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye, Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı kaçta?

2022 Dünya Kupası G grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı 4. maçında Karadağ ile karşılaşacak. Karşılaşmaya kısa bir süre kala maç hakkındaki detaylar araştırılmakta. Vatandaşlar internette maç hakkında en çok "Türkiye, Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye, Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı kaçta? Türkiye Karadağ maçı 11'ler!" soru ve konularını araştırmakta. Türkiye Karadağ mücadelesi hakkındaki detaylar haberimizde...

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI KAÇTA?

Türkiye ile Karadağ Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.45'den itibaren TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jérémie Pignard olurken, Benoît Millot VAR, Delajod Willy ise AVAR olarak görev alacacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MUHTEMEL 11'LER!

A Milli Takım kampında sakatlık geçiren Umut ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı dahil edildi.

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Rıdvan, Okay, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhaloğlu, Salih, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vujacic, Savic, Tomasevic, Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic, Durdevic, Becira

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
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1- Türkiye/ 7 puan

2- Hollanda/ 6 puan

3- Karadağ/ 6 puan

4- Norveç/ 6 puan

5- Letonya/ 1 puan

6- Cebelitarık/ 0 puan

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Türkiye, Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye, Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı kaçta? Türkiye Karadağ maçı 11'ler! - Haberler
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