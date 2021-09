Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda bulunan ve topladığı 7 puanla zirvede yer alan A Milli Takımımız, 4. maçında Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye - Karadağ maçına dair detaylar araştırmakta. Bu kapsamda Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı seyircili mi? sorularına yanıt aranıyor.

Türkiye Karadağ maçı ne zaman? sorusunun yanıtı spor gündeminin merak edilen konular arasında yer almakta. Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç biletleri ne kadar? İşte, Dünya Kupası Elemelerine dair merak edilen soruların yanıtları.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020'de beklenen sonucu elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, Karadağ maçı ile futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SEYİRCİLİ Mİ?

Seyircili oynanacak maçın bilet fiyatları da açıklandı.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).