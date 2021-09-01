Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Karadağ maçı şifresiz mi? Türkiye - Karadağ maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Türkiye - Karadağ bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye - Karadağ maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.