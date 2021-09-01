Türkiye-Karadağ maçı kaç kaç, maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ve Karadağ puan durumu!
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Türkiye-Karadağ maçı kaç kaç, maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ve Karadağ puan durumu!

Türkiye-Karadağ maçı kaç kaç, maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ve Karadağ puan durumu!
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A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Maç devam ediyor. Türkiye Cengiz Ünder'in golü ile 1-0 öne geçti. Peki, Türkiye-Karadağ maçı kaç kaç, maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ve Karadağ puan durumu nedir? İşte tüm detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda lider olan A Milli Takım, grubun dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Benoit Bastien yönetiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu maçta kalede sürpriz bir tercih yaparak Uğurcan Çakır yerine Altay Bayındır'a görev verdi. Peki, Türkiye-Karadağ maçı kaç kaç devam ediyor? İlk yarı kaç kaç bitti? Maç bitti mi? Türkiye kaç puanda? Karadağ grupta kaç puanda?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül Çarşamba günü saat 21:45 'de başlayacak. Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'de canlı olarak verilecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?

Maç şuanda 1-0 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin Golleri:

  • 9. dakika : Cengiz Ünder
  • 31. dakika : Yusuf Yazıcı

Maç şimdi 2-0 oldu. Millilerimiz 2-0 önde.

TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA KAÇINCI SIRADA?

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - KARADAĞ İLK 11

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic

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Türkiye-Karadağ maçı kaç kaç, maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ve Karadağ puan durumu! - Haberler
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