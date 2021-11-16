Türkiye Karadağ maçı iptal mi, oynanacak mı? Karadağ futbol takımında kim korona pozitif? Bu akşam milli maç var mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

KARADAĞ FUTBOL TAKIMINDA KİM KORONA POZİTİF?

A Milli Takımımız'ın bu akşam kozlarını paylaşacağı Karadağ'ın Hollanda maçında oynayan forveti Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Djurdjevic, takımdan izole edildi. Karadağ'da pozitif vaka sayısı 3'e yükseldi.

Karadağ Futbol Federasyonu, 27 yaşındaki forvet oyuncuları Uros Djurdjevic'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Djordjevic'in aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda virüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir."

Karadağ'da koronavirüs sayısı 3'e yükseldi. İşte o futbolcular:

Adam Marusic

Stefan Jovetic

Uros Djurdjevic

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI İPTAL Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Ancak maçın oynanmayacağına dair detay bulunmuyor.

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