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Türkiye-Karadağ

Türkiye-Karadağ
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Karadağ karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Karadağ karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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