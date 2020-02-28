Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler Yunanistan'a doğru yürümeye başladı
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Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler Yunanistan'a doğru yürümeye başladı

İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' söylentilerinden sonra mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.

28.02.2020 06:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 06:34
Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler Yunanistan'a doğru yürümeye başladı

'de Türk askerlerine yapılan saldırı sonrası 'deki mültecilerin 'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' iddialarının ardından mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.


Edirne'de bazı mülteciler gruplar halinde Yunanistan sınırına doğru yürüyüşe geçti. DHA'ya göre aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmen Karaağaç Mahallesi'nden Pazarkule Sınır Kapısı'na yürüdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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