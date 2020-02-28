Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler Yunanistan'a doğru yürümeye başladı
İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' söylentilerinden sonra mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.
İdlib'de Türk askerlerine yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' iddialarının ardından mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.
Edirne'de bazı mülteciler gruplar halinde Yunanistan sınırına doğru yürüyüşe geçti. DHA'ya göre aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmen Karaağaç Mahallesi'nden Pazarkule Sınır Kapısı'na yürüdü. Euronews.com'da Görüntüle