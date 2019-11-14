'Türkiye – Kanada arasında STA müzakereleri en kısa sürede başlatılmalı'

14.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:13

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Kanada 16. Ortak Yıllık Konferansı'nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye ve Kanada arasında en kısa sürede STA (Serbest Ticaret Anlaşması) müzakerelerine başlanmasını gerektiğini ifade etti.